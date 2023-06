Nieuwe screenshots voor Sonic: Superstars gedeeld

Bekijk hier 5 screenshots van Sonic: Superstars

Sonic: Superstars werd afgelopen donderdagavond aangekondigd tijdens Summer Game Fest. Het betreft een gloednieuwe 2D platformer, waarin je in co-op kunt spelen met verschillende personages. Sonic, Amy, tails en Knuckles zijn weer allemaal van de partij! Sega heeft naar aanleiding van de aankondiging nu een aantal nieuwe screenshots van de game gedeeld op hun Twitter-kanaal. Deze zijn hieronder te bekijken. Sonic: Superstars verschijnt ergens volgend jaar voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en de PC. Heb jij zin in deze nieuwe 2D Sonic-game? Laat het ons weten in de reacties!