Laika: Aged Through Blood aangekondigd

Een eerste motorvania, een hybride tussen OlliOlli World en Dead Cells.

De nieuwe trailer voor Laika: Aged Through Blood is uit. De artstijl heeft duidelijk Amerikaanse western invloeden. De game lijkt op een kruising tussen de fanatieke trucs die je kan uithalen in OlliOlli World en de gevechten van Dead Cells. In die zin kan gesteld worden dat dit de allereerste motorvania is.

Laika is een coyote-moeder die gedwongen om zich door een post-apocalyptische, door oorlog verscheurde woestenij te navigeren. Ze moet op haar vertrouwde motor de gevaarlijke uitdagingen, omgeving en vijanden trotseren. Dit alles om haar onderdrukte clan te bevrijden en te wreken wat ze heeft verloren. In de trailer zien we naast spannende motoractie, ook enkele hartverwarmende momenten.

Dit handgetekende avontuur is volledig in 2D. Er zijn power-ups op basis van je vaardigheden en uitdagende gevechten tegen grote eindbazen. De motorfiets kan zowel gebruikt worden als schild of als vervoermiddel, waarbij er grote ramps zijn om vanaf te springen of steile hellingen om jezelf te lanceren en snelheid te maken.

Laika: Aged Through Blood komt uit in 2023. Een exacte releasedatum is nog niet gekend, maar is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Ben jij ook nieuwsgierig naar deze titel, laat het dan weten in de reacties!