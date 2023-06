Even voorstellen: Graham

Van bucketlists tot cyberpunk, een nieuw redactielid stelt zich voor.

Life is not a game. Still, in this life, we choose the games we live to play (J.R. Rim).

Dag iedereen. Ik ben een nieuwe naam die je regelmatig zal zien verschijnen. Mijn naam is Graham en ik ben 45 jaar oud. Ik ben woonachtig in de druivenstreek, in het dorpje Overijse in België.

Tijdens mijn jeugd was ik een grote gamer, echter heb ik sindsdien geen enkele game gedurende 25 jaar meer aangeraakt. Er waren zeker wel pogingen. Zo heb ik in 2017 een Switch gekocht. Alleen meer dan een vijftal minuten een game spelen zat er niet in. Zelfs niet voor Zelda: Breath of the Wild. Ik ben echter op een leeftijd gekomen om eens mijn bucketlist van dichterbij te bekijken. Eén van de zaken die nog niet waren aangevinkt, was het uitspelen van een RPG. Ik heb dit soort games altijd veel te ingewikkeld gevonden. Vorig jaar heb ik dan eindelijk een RPG op mijn Switch uitgespeeld, weliswaar met een gids in de hand. De voldoening die ik daarvan had, smaakte echter naar meer, veel meer. Toen is de bal aan het rollen gegaan. Die voldoening is bijna een verslaving geworden.

Een gigantische backlog!

Om mijn honger te stillen, heb ik onmiddellijk voor mijn verjaardag een gemodificeerde matzwarte Game Boy Advance gevraagd. Ook een Nintendo 3DS, 2DS XL en een Game Boy Advance SP konden niet ontbreken. Ondertussen is mijn collectie aan games voor al mijn consoles toch wel exponentieel gegroeid en is er ondertussen ook een PlayStation 5 bijgekomen.

Hoewel ik een grote aantrekkingskracht voor deze next-gen console en de mooie graphics heb (ik kijk hard uit naar Final Fantasy 16 en ben momenteel Hogwarts Legacy aan het spelen), moet ik wel toegeven dat er een veel diepere verliefdheid is voor de Nintendo Switch.

Welk soort games zitten nu allemaal in mijn backlog? Dit zijn voornamelijk RPG’s, zoals Live a Live, Fire Emblem, Triangle Strategy, Final Fantasy, Super Robot Wars. Ik heb echter ook een zwak voor indiegames, waaronder Dredge, Chained Echoes, To the Moon, WrestleQuest. Verder speel ik graag visual novels (Coffee Talk, A Space for the Unbound, Doki Doki, 999,…).

De horror, de horror,… en gigantische robots!

Uit de verschillende voorbeelden van mijn favoriete games, kun je natuurlijk al wat thema’s herkennen. Ik ben fan van horror, veel horror. Dit is voor mij toch wel een van de meest verbeeldingsvolle genres. Maar ik ben ook direct verkocht als er ergens monsters of robots in voorkomen. Van zo’n machtig grote Kaiju of een torenhoge Mech krijg ik toch altijd kippenvel. Verder vind ik cyberpunk een zeer interessante setting, zowel in literatuur, films of games. Altijd met een megacorporatie als ultieme vijand en waar de hackers worden afgebeeld als de goede opstandelingen.

Zo veel te doen!

Naast het gamen heb ik nog enkele andere hobby’s. Ik loop vaak grotere afstanden, waaronder af en toe een marathon. Daarnaast hoop ik ooit eens een ultrarun van 100 kilometer af te kunnen leggen. Ook fietsen behoort tot mijn wekelijkse training. Het sporten kan ik gelukkig combineren met een andere hobby, namelijk muziek. Ik ben een metalfan met Tool, Ministry en Nine Inch Nails als mijn heilige drievuldigheid.

Ik ben vereerd om het team van Daily Nintendo te mogen versterken en hoop dat ik jou kan warm maken voor bepaalde nieuwe games en je interessante indrukken kan geven in reviews.

Een van mijn favoriete games is het vorig jaar uitgebrachte Citizen Sleeper. Deze game geeft een ontroerend en optimistisch beeld van kapitalisme en is misschien precies wat we nodig hebben in deze moeilijke tijden. Oh ja, en het speelt zich af in een cyberpunk-setting. Hieronder één van mijn favoriete nummers uit de fantastische soundtrack.