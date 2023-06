Chriss Pratt spreekt over vervolg Super Mario Bros. Movie

Nieuws daarover zou 'binnenkort' komen.

De eerder dit jaar verschenen Super Mario Bros. Movie is een enorm groot succes gebleken. De film brak record na record en een vervolg op de populaire film lijkt dan ook onvermijdelijk. De stemacteur van Mario uit de film sprak zich uit over een vervolg op de Super Mario Bros. Movie. Nieuws daarover zou binnenkort moeten komen, maar hoe snel dat gaat gebeuren kon hij niet zeggen. Tegenover Entertainment Tonight liet hij dit weten. Tevens gaf Pratt aan dat Hollywoord momenteel volop in de aanhoudende staking van scenarioschrijvers zit, georganiseerd door de Hollywood WGA. Hierdoor staat alles nu op pauze. Pas als de staking voorbij is, kan er meer bekend worden gemaakt over plannen voor een vervolg.

Begin deze maand konden we je ook al berichten dat de Super Mario Bros. Moviel de tweede meest succesvolle animatieserie ooit is. Een vervolg lijkt dan ook onvermijdelijk. Zodra daarover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.