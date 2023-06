Grasshopper Direct aangekondigd voor 15 juni

Wat heeft Grasshopper voor ons in petto?

Mocht je de naam Grasshopper niet kennen, dan zegt een van hun bekendere series genaamd No More Heroes je misschien wél wat. De studio achter de No More Heroes-titels heeft nu een eigen ‘Direct’ aangekondigd en wel voor 15 juni aanstaande. Dat er iets aan zat te komen wisten we overigens al, het bedrijf plaatste onlangs namelijk een teaser op hun website waaruit bleek dat er iets zou gaan komen, waarbij de countdown timer bij die aankondiging ook eindigt op 15 juni.

Momenteel is het nog niet duidelijk wat we kunnen verwachten tijdens deze presentatie. Wél lijkt het erop dat het Nederlandse bedrijf Engine Software er iets mee te maken heeft. Zij plaatsten namelijk een retweet over de aankomende Direct.

Ben jij benieuwd wat Grasshopper voor ons in petto heeft? En is er iets waar jij specifiek op hoopt? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!