Daily Nintendo verhuist maandag van host

Soms is het tijd voor verandering en volgende week is die tijd aangebroken voor Daily Nintendo. We gaan namelijk verhuizen op het internet. Niet naar een andere site of een compleet ander design, maar puur van hostingbedrijf. Echter, dat betekent dat we op maandag offline kunnen zijn voor een aantal uur.

Dit heeft alles te maken met dat alles opnieuw ingesteld moet worden. Niet alleen moet alle content overgedragen worden. Ook moet al het internet verkeer naar een nieuwe server geleid worden. Voor dit overal goed gaat kan het even duren.

Geen zorgen dus wanneer je maandag de site niet kunt bereiken, we zijn niet weg, maar zijn alleen even aan het verhuizen.