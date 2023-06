Yes, Your Grace: Snowfall aangekondigd

Manage jouw koninkrijk, maar dan in pixel-art-stijl

Indie-ontwikkelaar Brave at Night heeft tijdens de opening van Summer Game Fest hun nieuwste titel aangekondigd. In Yes, Your Grace: Nightfall manage je als middeleeuwse koning jouw fantasy-koninkrijk in een prachtige pixel-art-stijl. Bekijk de trailer hier:

Yes, Your Grace: Nightfall is het tweede deel in de Yes, Your Grace-serie. Het is jouw taak als koning om jouw koninkrijk te runnen, dit keer in een koude winter. Je loopt dan wel tegen de problemen op waar koningen in de middeleeuwen veel mee te maken kregen. Het is dan ook aan de speler om te beslissen welke burgers jouw hulp verdienen en welke burgers gestraft dienen te worden. Maar omdat de wereld zich afspeelt in een fantasy-setting, zul je het ook tegen monsters moeten opnemen.

De eerste game was een bescheiden succesje en werd vooral geprezen om het schrijfwerk. Of je in dit tweede deel ook weer een trouwe band met jouw koninkrijk krijgt, dat weten we als de game uitkomt. We moeten alleen nog even geduld hebben. Brave By Night heeft namelijk nog geen datum aangekondigd voor Yes, Your Grace: Snowfall.

Heb jij de eerste game gespeeld en ben je benieuwd naar dit tweede deel? Laat het ons weten in de comments!