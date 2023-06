Werken Universal en Nintendo aan een Zelda-film?

Volgens geruchten zijn de twee giganten dicht bij het maken van een deal.

Volgens filmcriticus Jeff Sneider zijn Nintendo en filmproducenten Universal en Illumination dicht bij het maken van een deal over een Zelda-film. Deze uitspraak deed hij tijdens de Hot Mic Podcast (dankjewel Nintendo Life!).

Het onderwerp wordt als eerste besproken en begint op 2:40

Het gaat uiteraard om geruchten, dus neem het nieuws met een gezonde dosis aan korrels zout. Maar na het gigantische succes van The Super Mario Bros. Movie kan het bijna niet anders dat Nintendo dat succes met andere IP’s wil herhalen. En hoewel het portfolio van Nintendo ruimte biedt voor vele potentiële films is er één franchise waar fans al jaren om smeken: The Legend of Zelda.

Het gaat Universal aardig wat geld kosten. Door het succes van Mario weet Nintendo inmiddels wat ze waard zijn. Maar ja, ik heb gehoord dat het een realiteit gaat worden. Jeff Sneider tijdens de Hot Mic Podcast.

Aangezien de partijen nog werken aan een deal, zal het even duren voordat de film in de bioscopen draait. Daarnaast kan er nog van alles gebeuren, als de geruchten überhaupt waar blijken te zijn. Geduld is dus een schone zaak, maar daar weten wij Nintendo-fans alles vanaf.

Wil jij een Nintendo Cinematic Universe zoals Marvel de afgelopen 15 jaar heeft gecreëerd? Laat het weten in de comments!