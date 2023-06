Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition aangekondigd

Who you gonna call?

Illfonic heeft aangekondigd dat hun multiplayer Ghostbusters-game naar de Nintendo Switch komt. Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition heeft nog geen harde releasedatum, maar volgens Nintendo Everything moet de game binnenkort digitaal én fysiek uitkomen. Bekijk de aankondigingstrailer hier:

Ghostbusters: Spirits Unleashed is vorig jaar uitgekomen op de pc, Xbox en PlayStation. Het is een multiplayer-game waarin 4 Ghostbusters het tegen één spook opnemen. En hoewel dit oneerlijk lijkt, heeft de speler die het spook bestuurt natuurlijk spookachtige krachten om het de Ghostbusters moeilijk te maken. Het verhaal van de basis-game krijgt met de Ecto Edition een behoorlijk uitbreiding en het is ook deze editie die naar de Nintendo Switch komt.

Veel meer dan een “wordt verwacht in 2023” weten we op dit moment nog niet. Het ziet er dus naar uit dat we binnen het komende halfjaar de spookjacht kunnen openen met 4 vrienden.