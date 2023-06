Fae Farm krijgt nieuwe trailer

Ga vanaf 8 september aan de slag met deze betoverende farm sim!

Game-ontwikkelaar Phoenix Labs heeft gisteravond tijdens de Summer Game Fest presentatie een nieuwe trailer gedeeld voor de magische boerderij simulator Fae Farm. Deze betoverende farm sim verschijnt op september al voor de Nintendo Switch. Fae Farm werd vorig jaar in september onthuld tijdens een Nintendo Direct. Sinds gisteravond weten dan eindelijk wanneer we deze betoverende farm sim kunnen verwachten. De game verschijnt op 8 september voor Nintendo’s hybride console. De trailer is hieronder te bekijken:

In Fae Farm creëer je jouw eigen gezellige huis in de betoverende wereld Azoria. Deze wereld verken je alleen of met maximaal drie vrienden. Je kunt namelijk lokaal of online elkaars huizen bezoeken en zo samen progressie boeken. Wanneer je jouw onderhoudt, ontmoet je charmante personages, koester je diepe relaties en ontdek je manieren om magie toe te voegen aan alles wat je doet. Waaronder: craften, potions maken, je karakter aanpassen en nog veel meer.

Ben jij van plan om met Fae Farm aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!