Eerste gameplaybeelden Mortal Kombat 1 getoond

Tijdens de Summer Game Fest van gisteravond werden de allereerste gameplaybeelden voor Mortal Kombat 1 getoond. Zoals we gewend zijn van deze brute fighting game franchise zal ook Mortal Kombat 1 weer barsten van de bloederige fatalities. In deze eerste trailer zijn er al meerdere uit de doeken gedaan. Na het tonen van de trailer kwam Mortal Kombat bedenker Ed Boon ook nog even langs op het podium, voor een kort interviewtje over de game. Hij vertelde onder andere dat Johhny Cage dit keer wordt gespeeld door niemand minder dan Hollywood acteur Jean-Claude Van Damme!

Hiernaast kregen ook de eerste beelden te zien van het nieuwe Kameo fighter systeem. Hiermee kunnen spelers naast hun normale vechter nog één extra vechter kiezen die de speler ondersteunt tijdens het gevecht. De Kameo fighter kan door de speler worden aangeroepen om één extra aanval uit te voeren. De volgende Kameo fighters zijn al bekend: Kano, Sonya Blade, and Jax. Bekijk de trailer hieronder:

