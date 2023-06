De Nintendo eShop Summer Sale is begonnen!

Summer Sale 2023 is van start gegaan!

Vanaf vandaag is de Summer Sale begonnen in de Nintendo eShop, er is korting op meer dan 1500 games. Dit is nog maar de eerste ronde, op 15 juni 2023 zal de 2e ronde van start gaan. Laat die zwembroek of bikini maar in de kast liggen, het is tijd om games in te slaan!

De Nintendo Summer Sale is altijd een goed moment om (online) games in te slaan in de eShop. Sommige games hebben wel meer dan 90% korting. Het is in ieder geval geen verkeerd moment om eens een kijkje te nemen. Wie weet heb jij nog games op je wishlist staan die nu flinke korting hebben gekregen.

Hieronder een aantal uitgelichte games:

EA SPORTS™ FIFA 23 Nintendo Switch™ Legacy Edition van €39,99 naar €19,99

Disney Dreamlight Valley van €29,99 naar €22,49

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy van €39,99 naar €15,99

Dead Cells van €24,99 naar €12,49

Al je vakantiegeld al opgemaakt? Wees niet getreurd!

Natuurlijk is het begrijpelijk dat je allang je vakantiegeld aan iets uit hebt gegeven. Hierdoor zijn games van rond de 20 euro nog steeds wel een hap uit je portemonnee. Gelukkig heeft de Nintendo eShop Summer Sale ook heel veel games onder de 5 euro. Hierdoor kun je toch nog een beetje meegenieten in de Summer Sale en tijdens de komende warme avonden wat leuks doen.

Ik wil deze game.. of nee toch niet?

Twijfel je over een game die je graag wilt halen maar weet je niet zeker of het wat voor je is? Bij sommige games kun je een gratis demo spelen. Dit is natuurlijk ideaal als je twijfels hebt of de game wel bij je past of dat de Summer Sale misschien wel naar je ‘oververhitte’ hoofd is gestegen.

Welke game(s) ga jij allemaal halen tijdens de Summer Sale? Laat het ons weten in de reacties!