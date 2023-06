De hoogtepunten van de Tribeca Games Spotlight

Twee interessante indie-titels voor Nintendo Switch!

De meeste zullen Tribeca vooral kennen van hun filmfestival. Acteur (nou, zeg maar legende) Al Pacino begon dit filmfestival in New York om kleinere, artistieke films extra aandacht te geven. De uitbreiding naar de gaming-industrie is dan ook een logische. Wij weten immers dat games een kunstvorm zijn en dus kunnen we een showcase als de Tribeca Games Spotlight zeker waarderen.

Tijdens de Summer Game Fest ga je vele grote titels zien, maar Tribeca richt zich vooral op de kleinere ontwikkelaars. Wil je de presentatie zelf zien? Dat kan hier. Maar voor het gemak plaatsen we zelf wat hoogtepunten van de show.

A Highland Song

In de Schotse hooglanden springt een meisje – perfect op het ritme van Schotse volksmuziek – van bergtop naar bergtop. Moira, zoals je jongedame heet, is op avontuur richting de zee die ze nog nooit gezien heeft. Dit is geen 2D-actieplatformer zoals we meestal spelen, meer een artistieke reis door de hooglanden. Ontmoet personages, ontrafel een verhaal en geniet van de prachtige Schotse sfeer die de game biedt. A Highland Song wordt ontwikkeld door Inkle Ltd (80 Days) en heeft nog geen releasedatum.

Chants of Sennaar

Ontcijfer gecodeerde teksten, praat met personages en los problemen op een diplomatische manier op. Chants of Sennaar is gebaseerd op de verhalen rond de toren van Babel. Het is een wereld waarin je moet spreken met mensen die niet meer kunnen spreken. Een onwaarschijnlijke synopsis voor een game en dat maakt het juist zo bijzonder. Kan jij puzzels oplossen, talen ontcijferen en de Guardians omzeilen zonder geweld te gebruiken? Chants of Sennaar wordt ontwikkeld door rundisc_ (Varion) en is vanaf 5 september verkrijgbaar.

En verder?

Daarnaast waren er een aantal interessante titels te zien die (nog) niet naar de Nintendo Switch komen. Zo ziet Goodbye Volcano High er leuk uit; een groepje dinosaurustieners maken zich klaar voor het einde van hun High School-tijd, maar komen er dan achter dat een komeet hun hele wereld zal vernietigen. Hoe ga je daarmee om? Of Stray Gods, de Roleplaying-musical waarin je al zingend goddelijke krachten krijgt en moet samenwerken met Griekse goden.

De Tribeca Games Spotlight zat vol met games die we met liefde in de gaten houden. Vooral omdat ze zo anders zijn van wat er normaal uitkomt tegenwoordig. En hoewel niet alles is bevestigd voor de Nintendo Switch, kunnen we stiekem wel hopen natuurlijk.

