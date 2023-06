Sonic Superstars aangekondigd voor de Switch

Dit najaar komt de game naar de Switch

Tijdens Summer Game Fest heeft SEGA een nieuwe Sonic-titel aangekondigd en wel Sonic Superstars. Na met Sonic Frontiers een nieuwe 3D Sonic-titel te hebben gelanceerd, zal deze nieuwe titel weer eens een 2D-game worden. Overigens wordt het wel een 2D Sonic-titel in een modern jasje. Hiermee biedt het spel de klassieke Sonic-gameplay in een modern 3D-jasje. De eerste beelden van de game zijn hieronder te bekijken in de trailer die getoond is op Summer Game Fest.

In Sonic Superstars kun je spelen met verschillende personages. Zo kun je kiezen uit Sonic, Tales, Amy Rose en Knuckles en zo gebruik maken van hun unieke vaardigheden. Een exacte releasedatum is nog niet bekend, maar dit najaar moet de titel naar Nintendo’s hybride console komen.