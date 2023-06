Prince of Persia: The Lost Crown aangekondigd voor de Switch

En hij komt 18 januari al uit!

Tijdens de Summer Gamefest van vanavond kondigde Ubisoft een gloednieuwe Prince of Persia game aan, genaamd: Prince of Persia: and the lost Crown. Het betreft een nieuwe 2D actie platformer waarmee de franchise na jaren afwezigheid dan eindelijk weer terugkeert. In de aankondigingstrailer die je hieronder kunt bekijken, zie je al een aantal grote boss fights voorbij komen. Het spel zal op 18 januari verschijnen op de PlayStation 5, Xbox Series X | S, de PC en de Nintendo Switch.

In Prince of Persia: The Lost Kingdom speel je met Sargon, een jonge talantvolle krijger en lid van een elite groep genaamd: The Immortals. Deze groep is gestuurd om Prince Ghassan te redden. Onderweg hier naar toe moeten ze mount Quof verkennen, een wonderlijke plek, die nu vervloekt en vijandig is. Sargon en zijn teamleden zullen er snel achter komen dat de tijd een verraderlijke vijand is en dat de wereld balans snel moet worden hersteld.

