Je kunt nu Pokémon moves aanpassen in Pokémon HOME

En meer functionaliteiten in de toekomst!

Vorige week hadden we eindelijk de grote, geanticipeerde update voor Pokémon HOME. In versie 3.0.0 kregen we eindelijk de mogelijkheid om Pokémon uit te wisselen met Pokémon Scarlet & Violet. Maar dat is niet alles.

Via een tweet van Nintendo leren we dat er meer functionaliteiten worden toegevoegd. De belangrijkste die we hier zien is de mogelijkheid om de moves van je Pokémon aan te passen in Pokémon HOME. Het is alleen wel zo dat het gaat om moves die de Pokémon al heeft geleerd tot op dat punt.

New features are being added to #PokemonHOME version 3.0.0 for #NintendoSwitch.



When bringing a Pokémon from Pokémon HOME into a linked game, you will be able to change the moves it knows from among a list of moves it has learned up to that point. pic.twitter.com/G1ZWOlGzEQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 6, 2023

Wat voor functionaliteiten we nog meer kunnen verwachten in de toekomst is nog even afwachten, maar deze toevoeging is erg welkom. Wat zijn nou echt functies die ze volgens jou toe moeten voegen? Deel ze hieronder.