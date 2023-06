HD-remaster van Croc: Legend of the Gobbos in productie

Hoewel het eigenlijk nog te vroeg is om té enthousiast te worden.

Volgens de oprichter van Argonaut Software, Jez San, wordt er op dit moment gewerkt aan een HD-remaster van Croc: Legend of the Gobbos. Dat bevestigt hij op Twitter:

I have news but it’s a little premature to announce it. a ‘Croc HD’ has started early development. — Jez (@aerobatic) June 6, 2023 Na een interview met Lead Designer Nic Cusworth liet journalist James Batchelor op Twitter weten een HD-remaster wel te zien zitten. Jez San zag vervolgens zijn kans schoon om de productie van die remaster te bevestigen. Maar hij liet wel gelijk weten dat het eigenlijk nog te vroeg is om de game officieel te bevestigen.

Croc: Legend of the Gobbos is een 3D-platformer die in 1997 uitkwam voor de PlayStation, Sega Saturn en pc. De game is geboren nadat Nintendo eerder een pitch van Argonaut Software afwees waarin Yoshi de hoofdrol zou spelen. En hoewel de game niet een geweldige hit werd, heeft Croc: Legend of the Gobbos inmiddels een populaire status gekregen. Er werd dan ook enthousiast gereageerd op de tweet:

You just won Not-E3 — James Batchelor (@James_Batchelor) June 6, 2023

Croc is coming back? Croc is coming back!!



I absolutely loved this game as a kid.

With sensible changes to the control scheme we're in for a treat. — Ren Fuchsfein (@fuchsfein) June 7, 2023

Het is misschien nog iets te vroeg om enthousiast te worden, maar aangezien de Nintendo Switch door velen wordt gezien als een port-machine, lijkt het een veilige aanname dat de game ook naar de Switch komt. Voor nu moeten we het nieuws nog even met een korreltje zout nemen. Het bericht van een HD-remaster is voor Croc-fans in ieder geval goed nieuws.

Heb jij Croc vroeger gespeeld en zie jij een HD-remaster zitten? Laat het ons weten in de comments!