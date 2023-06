Even voorstellen: Selena

Een nieuwe redacteur, wie ben ik?

Beste allemaal, vanaf deze week mag ik mij redacteur noemen bij Daily Nintendo! Daar ben ik natuurlijk ontzettend enthousiast over. Wie ben ik en wat doe ik in het dagelijks leven? Dat lees je hieronder.

Mijn naam is Selena, ik ben 25 jaar oud en woon in een klein dorpje naast Zwolle. Sinds kleins af aan ben ik al gek op gamen. Het begon allemaal met een hele oude pc waar mijn zus en ik allerlei spelletjes op deden. Denk hierbij aan: Putt Putt, Pyjama Sam, Freddy Fish en Zoo Tycoon.



Natuurlijk bleef het niet bij alleen een oude pc, op een gegeven moment kregen wij een Nintendo DS. Dit was de originele grijze versie waar wij ons vele uren op hebben vermaakt. We speelde toen voornamelijk Mario-games en zelfs mijn ouders waren er aan verslaafd! Daarna kwam de Nintendo DS Lite uit, en dat was dé uitvinding voor ons. Samen met mijn zus en mijn nichtje speelde ik heel vaak Mario Kart, Nintendogs, Brain Training, Pokémon en nog veel meer. Helaas heeft mijn oude Nintendo DS Lite uiteindelijk wel de geest gegeven.



Op een gegeven moment werd ik natuurlijk ouder, en had ik het veel te druk met school en een bijbaantje. Eigenlijk had ik gewoon geen tijd om te gamen en bleef alles verstoffen in de kast. Toen kwam er een moment in 2016 dat ik helaas chronisch ziek werd, dit heeft veel met mijn sociale leven en werkleven gedaan waardoor ik ongewild aan huis gekluisterd zit. Ik was eigenlijk Nintendo een beetje vergeten, wat best wel ernstig is. Ik ontdekte een aantal jaren later: de Nintendo Switch! Wat een geweldige uitvinding is dat, en wat heb ik daar veel afleiding in kunnen zoeken. Nu ben ik natuurlijk weer helemaal verslaafd en verzamel ik graag fysieke Nintendo Switch-games.

Wat doe je nu in het dagelijks leven?

Op het moment ben ik vrijwilliger bij een dierenorganisatie die vermiste en gevonden dieren registreert. Hierbij ben ik contactpersoon tussen baasjes van vermiste dieren, mensen die dieren hebben gevonden, dierenambulances en dierenasielen. Het is heel erg dankbaar werk en ik hoop het nog lang te blijven doen.

Daarnaast ben ik weer fanatiek gaan gamen, en ik stream af en toe ook nog. Ik speel nu voornamelijk games op de pc en op de Nintendo Switch. Mijn favoriete games voor de pc zijn voornamelijk FPS-, horror-, survival- en simulatiegames. Mijn favoriete games voor de Nintendo Switch zijn voornamelijk de Mario-games, Animal Crossing, Rayman Legends en Stardew Valley.

Naast het gamen heb ik ook nog andere hobby’s: Ik heb twee grote kakariki parkieten waar ik graag tijd aan besteed, wandelen vind ik erg leuk, soms bak ik wel eens een taart of een cake en houd ik van creatief bezig zijn.

Ik hoop dat je nu een beetje een idee hebt wie ik ben, en dat ik heel erg blij ben dat ik deel uit mag maken van dit prachtige team! Mocht je nog verdere vragen hebben, dan kun je mij vinden in de Discord.

Hieronder de relaxende soundtracks van Stardew Valley, handig voor de gestreste momenten!