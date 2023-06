DLC voor Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge aangekondigd

Een nieuw personage komt naar de DLC Dimension Shellshock.

Het vorig jaar uitgebrachte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge was een fantastisch spel. Deze beat’-em-up in pure retro pixelstijl werd heel terecht een gigantische hit. Het was één brok pure nostalgie, gemaakt door pure liefhebbers van de jaren ’90. Met enkele tweaks aan de klassieke gameplay en enkele frisse ideeën, heeft ontwikkelaar Tribute Games een ware hedendaagse ervaring gemaakt.

Wie is het nieuwe speelbare personage?

De uitgever Dotemu had de deur op een kier gezet voor uitbreidingen. Met het uitbreidingspakket “Dimension Shellshock” is het dan eindelijk zover. In de aankondigingstrailer is alvast de belangrijkste blikvanger te zien, met name Usagi Yojimbo. Dit nieuwe speelbare personage is een snoeihard samoerai konijn, gecreëerd door Stan Sakai. Deze harige bodyguard heeft een eigen animatieserie en er worden vele comics uitgebracht over zijn avonturen. Het pad van het ronin konijn heeft zich meerdere keren gekruist met dit van onze schildpadvrienden. Dit zal nu terug het geval zijn. Het verhaal van Usagi situeert zich in het begin van het Edo-tijdperk van de Japanse geschiedenis.

Over het verhaal van Dimension Shellshock is nog weinig bekend. In de trailer is weliswaar het gebruik van een aantal interdimensionale poorten te zien. Dit wijst erop dat deze tijdsportalen Usagi van het oude Japan naar het huidige New York City kunnen brengen en de gemuteerde schildpadden naar het oude Japan.

Nieuwe gameplaymodus

Naast een nieuw speelbaar personage, zijn er nog een heleboel nieuwigheden. In de nieuwe gameplay modus zien we de protagonisten vechten in survival-stijl op zichzelf staande omgevingen en nemen het op tegen golven vijanden van de Foot Clan. Verder biedt deze uitbreiding ook nieuwe kleurenpaletten aan. Hiermee kan je Donny, Mike, Raph en Leo in een ouderwets jasje kan steken of een andere filter op gebruiken. Tenslotte zijn er in de trailer ook nog een paar onbekende achtergrondpersonages in beeld. Het is daarentegen ook nog niet duidelijk of er nog andere speelbare personages in deze DLC beschikbaar zijn.

De DLC Dimension Shellshock komt later dit jaar uit. Een exacte datum in 2023 is nog niet gekend. De prijs is evenmin bekend.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge kreeg in onze uitstekende review een 8,5 van Patricia.

