The Legend of Zelda: Breath of the Wild-knuffels keren terug

De originele knuffels worden door Sanei Boeki terug op de markt gebracht.

Sanei Boeki is de Japanse specialist in kwaliteitsplushes en -speelgoed. Deze producent heeft in 2018 vier pluche figuren uitgebracht naar aanleiding van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Om de recente lancering van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te vieren, zal dit stel nu opnieuw verkocht worden.

De lineup bestaat uit vier verschillende figuren, namelijk Link, Zelda, Bokoblin en het Hylian schild. Elke knuffel is ongeveer 29 cm groot. Je moet wel nog wat geduld hebben want ze zullen pas beschikbaar zijn vanaf september 2023. Naast de officiƫle website van Sanei Boeki, zijn deze ook te vinden op onder andere Amazon Japan. Het is afwachten of ze ook gemakkelijk in Europa te koop zullen komen.

Een cadeau voor de kleintjes onder ons, of toch gewoon voor jezelf houden in je kast of bed?