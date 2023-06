[Review] Fitness Circuit – Een pittige work-out

Is deze fitnessgame een aanrader? Je leest het hier!

De afgelopen jaren zijn er op de Nintendo Switch meerdere games verschenen die de spelers aanzetten om te gaan sporten. Denk aan de Fitness Boxing-serie of Nintendo’s eigen Ring Fit Adventure. Een nieuwe titel in dit rijtje is Fitness Circuit van ontwikkelaar EXFIT en uitgever Spike Chunsoft. In Fitness Circuit sport je volgens het Super Circuit Training-principe en drie keer per week tien minuten sporten zou voldoende moeten zijn. Maar is deze game een aanvulling op je dagelijkse routine of kan je beter voor een andere fitnessgame kiezen? Je leest het in onze review.

Mijn ervaring met fitnessgames bestaat uit Wii Fit en nu voor de Switch alle Fitness Boxing-delen, Nintendo Switch Sports, een beetje Just Dance en natuurlijk Ring Fit Adventure. Deze games zitten in mijn dagelijkse routine verwerkt en meestal gebruik ik een van deze games wel op een dag. Ik was daarom benieuwd of Fitness Circuit voor een nieuwe uitdaging zou zorgen.

De eerste keer dat je de game opstart moet je meerdere gegevens invullen zodat je BMI berekent kan worden. Ja, BMI is niet de beste meetmethode voor fitheid en gezondheid, maar je kan het wel als een hulpmiddel zien. Daarna moet je kiezen uit zes Runners. Deze zogeheten Runners proberen een parcours te voltooien tijdens jouw work-out. Daardoor is er op het tv-scherm altijd wat leuks te zien om je te motiveren door te gaan. Na het instellen is het tijd om te beginnen en makkelijk was het zeker niet de eerste keer.

Spieren opwarmen

Met de warm-up laat Fitness Circuit je alle spieren opwarmen. De eerste keer vond ik het best pittig. Ik ben de warm-up van Fitness Boxing en Ring Fit Adventure gewend en die zijn niet zo intensief. Dat is dan ook gelijk een pluspunt voor Fitness Circuit, want het is dus wel een totaal andere set aan oefeningen. Dat waardeer ik zeer, omdat ik het niet heel leuk vind als ik steeds weer dezelfde warm-up doe in verschillende games.

De cooldown was een grote verrassing voor mij. Na het uitgeput zijn door de work-out was ik er niet op voorbereid nog een vrij pittige cooldown te doen. Je evenwichtsorgaan en beenspieren worden nogal aan het werk gezet. De eerste keer was het daarom ook vrij lastig om elke oefening goed uit te voeren. De volgende keren ging dat al een stuk beter en nu na vijf keer doen heb ik er amper meer moeite mee. Het is deels een kwestie van leren hoe de posities precies zijn en hoe je ze dus perfect kan uitvoeren.

Het echte werk

In Daily Circuit vind je de dagelijkse work-out. Elke dag sporten is niet noodzakelijk, maar het mag wel. Je moet alleen uitkijken voor overbelasting en blessures. Zelf heb ik het de afgelopen week wel dagelijks gespeeld, maar steeds een verschillende moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad bepaald hoeveel sets je van de events doet. Je krijgt per dag minimaal vijf events toegewezen. Een event is een oefening die zich focust op cardio of strength. Cardio en strength wisselen zich af waardoor je steeds moet schakelen tussen de events. Voor mij zorgde dat de eerste keer voor een uitputtingsslag, maar het smaakte wel naar meer. Tussen sets krijg je een minuut pauze om het zweet af te vegen, wat zeker noodzakelijk is, en te drinken.

Voor een event start krijg je kort te zien hoe de oefening werkt en moet je hem testen. Dat gaat dan geleidelijk over in de echte training. Sommige oefeningen zijn uitdagend en heb je niet in een keer door. Ik heb een aantal keren gehad dat ik problemen had met de registratie van mijn bewegingen. De game speel je met de twee Joy-Con-controllers in jouw handen, waardoor alleen jouw handen en niet jouw benen bijgehouden worden. Valsspelen is dus simpel, maar dat helpt je niet om fitter te worden. Maar doordat ik soms niet had gezien dat je jouw hand net een slag moet draaien tijdens een beweging kreeg ik geen punten ervoor. Dat voelde wel demotiverend. Gelukkig ben ik nu achter de oorzaak, dat ik moet letten op de positie van de handen.

Door een beweging goed uit te voeren ontvang je punten. Ook zorgt het ervoor dat jouw Runner sneller over het parcours gaat doordat er meer kracht is. Dat alles werkt toe naar een bepaald aantal punten dat je na de oefening krijgt. Die punten gebruik je om te levelen. Voor elk level dat je bereikt ontvang je cosmetische voorwerpen voor jouw Runner of een nieuwe oefening. In totaal zijn er ruim veertig verschillende oefeningen.

Parcours

Het parcours waar de Runner mee bezig is zag ik eigenlijk amper. Omdat ik zelf druk bezig was met het juist uitvoeren van de positie, let ik amper op het tv-scherm. Het grootste deel van wat de Runner dus doet zie je amper. De keren dat ik er wel op probeerde te letten vond ik het lastiger om in het ritme te blijven. Met als gevolg het slechter uitvoeren van de oefening. Voor kijkers is het natuurlijk wel leuk dat er wat op het scherm gebeurt en het is natuurlijk wel een motivatie om te horen wat de Runner zegt. In het Engels wordt er namelijk steeds wat gezegd om het ritme aan te duiden en om je te motiveren. Dat hielp mij goed, waardoor ik het beeld niet meer nodig had.

Je kan in Fitness Circuit een eigen work-out maken en spelen. Vooral handig voor als je toch nog wat extra wil bewegen. Zelf had ik daar weinig behoefte aan, omdat Daily Circuit als voldoende uitdaging aanvoelde. In de instellingen is het tevens mogelijk om bepaalde oefeningen geheel uit te sluiten. Een belangrijk iets voor wie bepaalde bewegingen fysiek niet kan.

Als laatste is nog een online multiplayer mogelijk. Dit kan helaas alleen met vrienden die dit spel zelf bezitten. Het is daarom niet al te bruikbaar, want je moet maar net iemand kennen. Mijns inziens had het met willekeurige mensen best interessant geweest om te sporten. Wie weet komt dat nog met een update, want het zou mij wel helpen met motivatie.

Conclusie

Met wat ik tot nu heb gezien van Fitness Circuit is het een goede fitnessgame. Je wordt daadwerkelijk aan het werk gezet en zweten is onvermijdelijk. Helaas zijn er wel wat problemen met de registratie van de bewegingen, omdat er alleen naar de handen gekeken wordt. Het komt daarom meer op jouw eigen motivatie aan om de bewegingen goed uit te voeren, want ook valsspelen is kinderspel. En toch zou ik Fitness Circuit aanraden. Voor iedereen die moeite heeft om te bewegen kan deze fitnessgame net dat zetje zijn om in beweging te komen. Daarbij biedt het een goede work-out en ziet het er motiverend uit. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kan je in de Nintendo eShop de demo downloaden. Daarmee kan je de game voor een aantal dagen testen. De volledige game is voor €49,99 te koop.

+ Motiveert je te gaan bewegen

+ Uitdagende work-out

+ 3 keer per week tien minuten gebruiken is voldoende – Registratie van bewegingen valt tegen, waardoor valsspelen simpel is

– Online multiplayer alleen met vrienden mogelijk







DN-score: 7,2