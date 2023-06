My Time at Sandrock krijgt een releasedatum in september

Nog een paar maandjes wachten en dan is het zover!

Het heeft even mogen duren, maar na ruim twee en een half jaar heeft My Time at Sandrock eindelijk een exacte releasedatum gekregen! Het vervolg van My Time at Portia verschijnt namelijk over een paar maanden op 26 september op de Nintendo Switch. Daarbij is er vandaag door PM Studios en Pathea Games ook aangekondigd dat het spel een fysieke collector’s edition zal krijgen. Deze brengt, zoals je al verwacht, leuke extra’s met zich mee waaronder knuffel en een stripboek. Als je dacht dat dit alles was, dan heb je het mis. Er is namelijk ook weer een gloednieuwe trailer verschenen op het YouTube-kanaal van PM Studios. Als je deze graag wilt zien, is deze onderaan dit artikel te bekijken.

My Time at Sandrock speelt zich af in een stad in de Eufaula woestijn. Net zoals My Time at Portia zal ook deze nieuwe titel een simulatie-avonturenspel worden. Je zult dus onder andere vele verschillende personages tegenkomen met elk hun eigen achtergrond, materialen kunnen verzamelen en daar iets mee creëren, je eigen boerderij onderhouden en zelfs vechten. Gaat het jou lukken om de oude glorie van de woestijn te herstellen?