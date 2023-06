Chesnaught, Iron Treads en Great Tusk in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Na het afblazen van de vorige ronde worden deze events ingehaald.

Een aantal weken geleden stonden er twee evenementen gepland in Pokémon Scarlet en Violet. De Tera Raid Battle-events kwamen wel online, maar spelers ontvingen geen items na winst. Er zat een bug in. Om die reden blies The Pokémon Company de events af en werd er medegedeeld dat het later zou worden ingehaald. Dat moment is nu eindelijk daar. Zowel de tweede ronde van Chesnaught als Great Tusk en Iron Treads worden van 16 tot en met 19 juni ingehaald.

Chesnaught zal Rock als Tera Type hebben. Het is daardoor een gevarieerde Pokémon waar je een goede counter voor moet hebben. Hij komt voor in 7-Star Raids en kan maar één keer gevangen worden per savefile. Natuurlijk kan je er zo vaak tegen vechten als je wil voor de items die je krijgt bij winst.

Spelers van Scarlet krijgen de kans om tegen Great Tusk te vechten en Violet-spelers tegen Iron Treads. Wel moet erbij vermeld worden dat je online met de Raids van de andere game mee kan doen. Het zullen 5-Star Raids zijn en de Pokémon hebben verschillende Tera Types.

Deze twee events zullen dus van 16 juni om 02:00 uur tot 19 juni 01:59 uur plaatsvinden. Ga jij met deze events meedoen? Laat het ons weten in de reacties!