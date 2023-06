Apple koopt AR-ontwikkelaar Mira

De start-up die verantwoordelijk is voor Mario Kart: Bowser’s Challenge in Super Nintendo World.

AR-ontwikkelaar Mira heeft aangekondigd dat zij zijn opgekocht door Apple, aldus The Verge. De start-up, die naar eigen zeggen 7 jaar geleden in een studentenkamer begon, is verantwoordelijk voor Mario Kart: Bowser’s Challenge.

Mario Kart: Bowser’s Challenge is de attractie in Super Nintendo World waarin bezoekers een AR-bril op krijgen. Terwijl zij door de attractie heen scheuren, worden er Nintendo-personages en obstakels getoond in de bril. Mira is verantwoordelijk voor de hardware-kant van die attractie. Daarnaast heeft Mira ook meerdere contracten met de Amerikaanse defensie waar zij ook AR-producten voor produceren.

Het nieuws komt een dag nadat Apple haar eigen AR-bril heeft aangekondigd: Vision Pro. Gezien het prijskaartje van $3500 is deze AR-bril niet heel toegankelijk, maar het lijkt logisch dat Apple zich meer met de technologie bezig gaat houden. Mira heeft 11 werknemers in dienst die allemaal mee gaan met de verhuizing naar Apple. Het reusachtige Amerikaanse techbedrijf heeft zelf geen commentaar op de aankoop: ‘we kopen vaker kleine bedrijven op en we vertellen nooit wat onze plannen zijn’, aldus Apple.