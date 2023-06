Volg de Summer Game Fest livestream live via Daily Nintendo

Daily Nintendo is een officiële co-streamer voor Summer Game Fest.

Geen E3, maar toch komt er gelukkig genoeg nieuws vrij deze maand. Summer Game Fest gaat overmorgen officieel van start met de grote show van Geoff Keighley. Verder vallen onder andere nog shows als de Xbox Games Showcase, Devolver Digital, Day of the Devs en de Capcom showcase onder het programma. Dit volledige programma is hier te vinden.

Voor de officiële stream van 8 juni mogen wij deelnemen als officiële co-streamers. Wat inhoudt dat je via ons kanaal de stream live kunt volgen en ook kans maakt op zogeheten drops. Dit zijn items voor in verschillende games. Van currency tot cosmetische items. De Twitch-stream is hier te vinden en de show begint om 21:00.