Vier games naar Nintendo Switch Online

Kirby Tilt ‘n’ Tumble, Blaster Master: Enemy Below, Harvest Moon en Mystery Tower!

Nintendo Switch Online-abonnees kunnen hun geluk niet op, want er zijn vandaag vier nieuwe games op deze services verschenen. Deze zijn per direct te spelen op de Nintendo Switch. Het gaat om de volgende spellen: Kirby Tilt ‘n’ Tumble en Blaster Master: Enemy Below voor de Game Boy Color, Harvest Moon voor de SNES en Mystery Tower voor de NES. Alle games zijn voor NSO-leden te spelen. Het Uitbreidingspakket is niet noodzakelijk.

In Kirby Tilt ‘n’ Tumble moet je de Switch kantelen om Kirby over het parcours te begeleiden. Het mag simpel lijken, maar kijk uit voor vallen en afgronden. In Blaster Master: Enemy Below ga je met Jason in zijn SOPHIA, wat een gevechtsvoertuig is, op pad om de wereld te redden. Je moet springen en schieten en soms zelfs uit SOPHIA komen. Bepaalde gebieden zijn alleen te voet te verkennen, waardoor de gameplay weer totaal anders aanvoelt.

Harvest Moon was eerder op de Japanse versie van Nintendo Switch Online te verkrijgen. Nu komt deze game ook in het Westen op NSO. In deze game ontdek je de oorsprong van Harvest Moon. Het is een farming simulator en dat betekent werken op de boerderij. Het is nooit saai in Harvest Moon, want er is altijd wel iets dat moet gebeuren. Voor de NES verschijnt Mystery Tower op NSO. In Mystery. Tower moet je de top van de toren proberen te halen. Elke etage zit vol met vijanden en puzzels. Los de puzzel op en ga weer door naar de volgende etage.