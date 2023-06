Pikmin 4 krijgt een gloednieuwe trailer

jij bent de held!

Nintendo heeft een trailer online gezet van Pikmin 4, het nieuwste deel in de Pikmin-serie welke op 21 juli naar Nintendo’s hybride console zal komen. Pikmin 4 leunt verder op de succesvolle eerdere delen uit de serie en dit keer heeft kapitein Olimar jouw hulp nodig! De beelden die we tot nu toe zagen, zagen er veelal herkenbaar uit. Je kunt de Pikmin weer voor allerlei klusjes inzetten. Iedere kleur Pikmin heeft zo zijn eigen vaardigheden en kwaliteiten. Zo kun je met een rode Pikmin iets brandbaar maken of met een lichtblauwe Pikmin delen van de wereld in ijs veranderen. Uiteraard zijn er ook weer genoeg vijanden en baasgevechten aanwezig.

De nieuw verschenen trailer richt zich nu met name op het creëren van jouw eigen personage en is hieronder te bewonderen. Zo wordt onder andere in beeld gebracht welke mogelijkheden je hebt om jouw personage te maken. Kijk jij al uit naar Pikmin 4? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!