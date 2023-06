Outright Games kondigt Jumanji: Wild Adventures aan

Samenwerken in deze co-op-actiegame.

Uitgever Outright Games heeft door middel van een trailer Jumanji: Wild Adventures aangekondigd (dankjewel Nintendo Everything!). In deze co-op-actiegame moet je met 3 vrienden samenwerken om The Jewel of Jumanji te vinden.

Volgens het persbericht moet de game tot 4 keer groter worden dan de vorige Jumanji-game van Outright Games. Je speelt met de bekende personages van de recente films, die elk hun eigen vaardigheden hebben. En hoewel de nadruk op samenwerken ligt, is de game ook solo te spelen.

Jumanji: Wild Adventures staat gepland voor een release op 3 november 2023. Ben je benieuwd welke titels Outright Games verder nog allemaal uitgeeft? We hebben niet zo lang geleden een review geplaatst van de kindvriendelijke kartracer Gigantosaurus: Dino Kart.

Heb jij de Jumanji: The Videogame gespeeld? En ben jij van plan deze ook op te pikken? Laat het ons weten in de comments.