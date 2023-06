Nieuwe beelden voor CRYMACHINA

Ontdek Eden, combat en meer

CRYMACHINA is een aankomende RPG van FuRyu met sci-fi visuals, snelle actie en een existentieel-diepgaand verhaal.

Waar gaat het verhaal dan over? In een wereld waarin de mensheid al duizenden jaren is uitgestorven, zijn er synthetische wezens genaamd Dei ex Machina opgedragen om de mensheid weer terug te brengen. Drie zogeheten E.V.E. hebben de zielen van overleden mensen in hun lichaam geplant gekregen en gaan op zoek naar hoe ze mens kunnen worden en wat het betekent om mens te zijn.

In de trailer hieronder zie je beelden waarin Eden wordt verkend. Met netwerken en coördinaten kun je verschillende gebieden vrijspelen om te ontdekken. Hierin zul je nieuwe wapens en informatie, maar ook sterke vijanden tegen komen. Ook wordt zogeheten Awakening getoond. In een gevecht kun je deze stand aannemen om sterker te worden. Al je stats gaan omhoog maar je dodged dan ook automatisch aanvallen.

In een tweede trailer (helaas in het Japans) zien we ook de Imitation Garden. Hierin heb je even rust van alle actie en kun je praten met de verschillende karakters. Wat vind je tot dusver van de beelden? Al hyped of misschien juist wat terughoudend?

Bron: perfectly-nintendo.com