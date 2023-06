LISA: Definitive Edition aangekondigd voor de Nintendo Switch

Een mysterieuze RPG, met duistere humor en nieuwe avonturen!

Ontwikkelaar Serenity Forge heeft aangekondigd dat het mysterieuze RPG-avontuur LISA: Definitive Edition volgende maand zal verschijnen op de Nintendo Switch. Het spel wordt ontwikkeld door Dingaling Productions. De game LISA: Definitive Edition zal ook voorgaande games: LISA: The Painful en LISA: The Joyful bevatten.

De wereld van Olathe

Als speler word je in een wereld gezet die “Olathe” heet. In de wereld van Olathe was ooit een mysterieuze “White Flash” die helaas alle vrouwen heeft uitgeroeid. Toen er geen vrouwen meer over waren, leefde er alleen nog warlords, imbeciles en perverts die Olathe gingen regeren. Het was geen vredelievende wereld meer.. maar daar kun jij wat aan veranderen.

Het laatste levende meisje

Je speelt een karakter genaamd Brad. Hij gaat op reis door het duistere, mysterieuze land om op zoek te gaan naar zijn dochter. Hij wil zijn dochter redden van alle duisternis, ze is namelijk het laatste meisje wat nog in leven is. In dit mysterieuze avontuur zal je ook moet en vechten voor je leven, je komt vijandelijke monsters tegen die je zal moeten verslaan. Daarnaast kom je ook oude bekenden tegen.. en die willen zeker geen kopje koffie met je drinken.

Nieuwe content in LISA: Definitive Edition

De game komt niet alleen maar naar de Nintendo Switch, maar zal ook nieuwe content en updates bevatten. Denk hierbij aan: HD-graphics en pixel-perfecte int-scaling, verschillende missies, nieuwe boss fights, gloednieuwe verhaallijnen met meerde eindes, een verbeterd vechtsysteem, betere controllerfuncties, pijnloze modus voor spelers die liever willen spelen voor de verhaallijn en nog veel meer! De releasedatum van LISA: Definitive Edition is al aangekondigd en komt op 18 juli 2023 naar de Nintendo Switch.



Hieronder kun je de nieuwste trailer bekijken van LISA: Definitive Edition.

Ben jij al enthousiast over deze duistere en mysterieuze RPG? Laat het ons weten in de reacties!