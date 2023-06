Sky Caravan verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

Vanaf 23 juni is de RPG te spelen op onze favoriete console!

Ontwikkelaar Studio Bravarda en uitgever RedDeerGames hebben eerder vandaag aangekondigd dat Sky Caravan naar Nintendo’s hybride console komt. Switch-bezitters hoeven trouwens niet heel lang meer te wachten op dit spel, want vanaf vrijdag 23 juni is de RPG al te spelen. Omdat deze game nog niet in de Nintendo eShop te vinden is, zullen we op de bestandsgrootte en prijs nog even moeten wachten. Wel is het al duidelijk dat de titel op Steam €8,99 gaat kosten. De Switch-versie van Sky Caravan zal mogelijk dus ongeveer even duur worden.

In Sky Caravan ga je samen met jouw trouwe bemanning op een reis door de wereld van Skyways. In het spel ontdek je verschillende locaties in de lucht, waaronder een zwevende oceaan. Daarbij ga je aan de slag met spannende missies en maak je lastige keuzes, die niet altijd even goed uit zullen pakken. Gaat het jou lukken om een echte Sky Caravaneer te worden?

Ben je benieuwd geworden naar de aankondigingstrailer? Bekijk die dan hieronder!