Psychologische horror in gameplaybeelden Decarnation

Tijd voor horror!

De horrorgame Decarnation is sinds afgelopen week verkrijgbaar op Nintendo’s hybride console en hieronder kun je verse gameplaybeelden van de game bekijken. In deze creepy titel ga je op een onvergetelijk avontuur samen met Gloria, een cabaretdanseres wiens leven voor haar ogen aan het afbrokkelen is. Tijdens dit avontuur neem je het op tegen haar innerlijke demonen terwijl ze de mysteries van haar getraumatiseerde geest ontrafelt. De game bevat ook tal van cryptische puzzels om op te lossen en uiteraard ontbreken ook angstaanjagende monsters niet.

Hou jij wel van een horrorgame op zijn tijd? Dan is Decarnation wellicht perfect voor jou! De gameplaybeelden van de game kun je hieronder bekijken.