Data-miners ontdekken twee mogelijke Zelda-amiibo

Twee paragliders kunnen alleen bemachtigd worden met twee amiibo die nog nooit zijn uitgekomen?

Spaanse fansite Uiverso Zelda heeft ontdekt dat er mogelijk twee nieuwe Zelda-amiibo onderweg zijn (dankjewel gamer.nl!). Dit naar aanleiding van een video die Lootward vorige week heeft gepost:

In de video is te zien dat er 53 paragliders er beschikbaar zijn in Tears of the Kingdom, waaronder twee paragliders die momenteel nog niet vrij te spelen zijn. Het gaat om de Princess Zelda-doek (te zien in de video vanaf 3:10) en de Gerudo King-doek (vanaf 3:35). Universo Zelda heeft ontdekt dat deze doeken unlocked worden met amiibo nummer 1049 en amiibo nummer 1050 respectievelijk. Dit is bijzonder, aangezien Nintendo haar meest recente amiibo, de Tears of the Kingdom-versie van Link, nummer 1048. Is.

Er zijn nog twee amiibo aangekondigd die nog niet zijn uitgekomen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Smash-amiibo Pyra en Mythra uit Xenoblade Chronicles deze doeken vrij zullen spelen. Het lijkt er dan ook op dat zowel Zelda als Ganondorf hun eigen amiibo krijgen, hoewel dat nog speculatief is.

