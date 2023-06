[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 23

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Benieuwd met welke games je binnenkort aan de slag kunt aan? In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

MotoGP 23

Prijs in de Nintendo eShop: € 49,99 – Releasedatum 8 juni 2023

Inmiddels krijgt de Nintendo Switch elk jaar het nieuwste deel in de MotoGP-serie voorgeschoteld en dus kunnen we binnenkort ook aan de slag met de 2023-versie. MotoGP 23 moet (alweer) de meest realistische MotoGP-game ooit zijn en borduurt verder op de 2022-versie. Het spel kent meer dan 100 personages en 20 verschillende tracks om op te racen. Nog nooit een game in de serie gespeeld?. Deze titel beschikt over handige uitleg die ervoor zorgt dat jij als nieuwkomer veilig over de baan kan scheuren. Je kunt deelnemen aan de drie officiële kampioenschapscategorieën MotoGP™, Moto2™ en Moto3™, stap in de schoenen van je favoriete coureur, betreed het circuit en voel de adrenaline van het seizoen 2023.

Raiden III x Mikado Maniax

Prijs in de Nintendo eShop: € 29,99 – Releasedatum 8 juni 2023

Raiden III x Mikado Maniax is een typische shooting game. Het origineel, Raiden III, kwam in 2005 uit en is nu compleet verbeterd, waardoor het een ultieme versie is. Met deze versie wordt tevens het 30-jarig jubileum van de Raiden-franchise gevierd. Raiden III x Mikado Maniax bevat meerdere modi zoals Flash Shot (allemaal tegenstanders verslaan), Boss Rush (strijden tegen een baas), Double Play (twee vliegtuigen tegelijk besturen). Mocht je nou willen testen hoe goed je bent, dan kan je in World Class Pilot strijden tegen andere spelers wereldwijd, inclusief ranglijst. Tevens heb je de keuze tussen de originele of remixed achtergrondmuziek.

Wat verder verschijnt in de week van 5 tot en met 11 juni:

06/06

Dreamy Trail

Loop8: Summer of Gods

07/06

Angel Symphony

Brain Show

Inhabit

Nocturnal

SENSEs: Midnight

08/06

A Painter’s Tale: Curon, 1950

Bleak Sword DX

Cat Souls

Demon Sword: Incubus

Mask of the Rose

MotoGP 23

Speed Crew

Talk to Strangers

09/06

As Far As The Eye

Avia corporation

Catmaze

Garden Simulator

Raiden III x MIKADO MANIAX

10/06