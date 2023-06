Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 11 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig!

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de 23ste week van het jaar 2023 een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, AEW: Fight Forever, maar liefst 11 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Dogotchi: Virtual Pet, maar 29 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

AEW: Fight Forever – 11.0GB

Grisaia Phantom Trigger 5.5 to 08 – 7.0GB

Everybody 1-2-Switch – 3.3GB

Charade Maniacs – 2.8GB

Pandemic 1993 – 2.3GB

Pretty Princess Magical Garden Island – 1.2GB

Stay Out of the House – 889MB

Princess Closet: Fashion and Love Will Change Me – 859MB

Sqroma – 849MB

Sakura Dungeon – 682MB

Bleak Sword DX – 520MB

Summer Daze: Tilly’s Tale – 498MB

Dreamy Trail – 488MB

ProtoCorgi – 330MB

Quick Race – 278MB

Unimime – Unicycle Madness – 210MB

Reasoning of Courage Nori 3 Balanced Diet – 194MB

Super Drunken Guy – 129MB

Talk to Strangers – 122MB

Cubic Figures 2 – 118MB

Alice Sisters – 60MB

Cat Souls – 57MB

Brave Soldier – Invasion of Cyborgs – 44MB

Dogotchi: Virtual Pet – 29MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!