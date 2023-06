Iridium Scythe in volgende Stardew Valley update?

Bondige tweet van de maker achter de game

Stardew Valley is een geliefde game die nog steeds updates en aandacht krijgt van de makers. Zo komt er een 1.6 update aan voor de game. De maker Eric Barone heeft zelfs even tijdelijk afstand genomen van zijn nieuwe project Haunted Chocolatier, zodat hij aan de 1.6 update kan werken.

In een recente tweet deelt Eric Barone een heel simpel, kort, bondig bericht. Met de woorden ‘iridium scythe’ zijn fans hyped. Dit is namelijk het enige item dat je niet compleet kan upgraden, maar daar komt dus zo goed als zeker verandering in.

iridium scythe — ConcernedApe (@ConcernedApe) May 31, 2023

Wanneer de patch komt is helaas nog onduidelijk, maar er wordt dus goed en wel aan gewerkt. Speel jij nog Stardew Valley? Mogelijk het moment om de game op te pakken? Deel je ervaringen hieronder!