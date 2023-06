[DN’s Five] Evenementen om te bezoeken

Naar welke game-events ga jij?

De laatste tijd bezoekt onze redactie geregeld toffe evenementen. Zo waren we laatst bij Heroes Made in Asia en gaan we sowieso jaarlijks naar Gamescom. Ik deel hier mijn vijf favoriete plekken om naartoe te gaan. Voor mij is het wel een vereiste dat er iets met games wordt gedaan. Er is op het gebied van cosplay of anime namelijk nog veel meer te beleven in Nederland (en daarbuiten). Waar ga jij graag naartoe?

5: AnimeCon

AnimeCon is de plek voor, zoals de naam al zegt, anime. Toch is er veel meer te beleven dan alleen de wereld van anime. Er is bijvoorbeeld een groot gebied met retrogames en er worden diverse toernooien georganiseerd. Verder kun je genieten van concerten, danswedstrijden en nog veel meer! Binnenkort nemen wij een kijkje, gaan jullie mee?

4: Heroes Dutch Comic Con

Comic Con is altijd een feestje. Soms gaat het bezoeken van een game-evenement niet alleen om het spelen van games, maar ook om het ontmoeten van mensen. Als je graag nieuwe mensen wil leren kennen met dezelfde interesses, dan is Comic Con de ‘place to be’. De locatie is ook fijn, namelijk in het midden van Nederland. De jaarbeurs in Utrecht wordt eind juni omgetoverd tot een plek waar ik me als gamer helemaal thuis kan voelen. Misschien is het ook wel iets voor jou! Wij gaan er met DailyNintendo binnenkort ook weer naartoe.

3: GameForce NL of BE

Vorig jaar vond voor het eerst GameForce NL plaats. De plek voor alles wat met games te maken heeft. Ik vond de eerste editie geslaagd, al was er wel wat ruimte voor verbetering. Hopelijk nemen ze de feedback mee en kunnen we genieten van een mooi evenement in de nazomer. De timing vind ik namelijk wel erg fijn (rond oktober). Hoewel de focus ligt op gamen, is er uiteraard ook ruimte voor meer. Je kunt er bijvoorbeeld veel toffe merchandise kopen. Neem vooral eens een kijkje op de website en bedenk of het iets voor jou kan zijn. Waarschijnlijk zien we je dan in oktober! Mocht je trouwens vlakbij de grens wonen; er is ook een GameForce in België.

2: Heroes Made in Asia

Het was lastig kiezen tussen de nummer één en twee. Heroes Made in Asia vind ik echt een heel compleet evenement. Het draait hier niet alleen om gamen, maar eigenlijk alles wat met de Aziatische cultuur te maken heeft. Dat trekt mij persoonlijk heel erg. Er valt veel te beleven en er zijn vaak bijzondere gasten. Tijdens de afgelopen editie was bijvoorbeeld de stem van Bowser aanwezig, Scott Burns. Ja, Comic Con mag dan misschien groter en bekender zijn. Heroes Made in Asia brengt een fijne afwisseling en overbrugt de periode waarin er vaak weinig te doen is in Nederland. Daarnaast is de beurshal lekker ruim opgezet. Het enige nadeel is misschien dat het wat uit de buurt ligt. Gorinchem is wat lastiger aan te rijden of te bereiken met het openbaar vervoer. Gelukkig zorgt de organisatie voor voldoende pendelbussen en parkeergelegenheid.

1: Gamescom

Het is misschien niet helemaal eerlijk dat mijn nummer één niet in Nederland wordt georganiseerd. Toch staat Gamescom bij mij stipt op de eerste plaats. Het is het grootste game-evenement in Europa en dat is ook goed te merken. De organisatie weet precies wat ze doen en doen dit ook uitstekend. Ik ben al meerdere edities naar Gamescom geweest en het is eigenlijk altijd een feestje. Echter moet ik wel eerlijk toegeven dat mijn laatste keren vanuit pers waren. Dit geeft op zo’n grote beurs aanzienlijk veel voordelen. Aan de andere kant kan ik iedereen aanraden om een dagje als reguliere bezoeker naar Gamescom te gaan. Schrap hem van je Bucketlist! Voor mij zal dit de eerste keer worden als redactielid van DailyNintendo. Ik kan niet wachten.

Dit was mijn top 5 aan evenementen. Naar welke plekken ga jij? Dit mogen natuurlijk ook anime-achtige evenementen zijn. Ik ben gewoon erg benieuwd! Misschien hebben jullie nog wel goeie aanraders voor ons om te bezoeken?