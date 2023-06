Paw Patrol World brengt open wereld naar Adventure Bay

Een nieuw avontuur wacht op jou, in de wereld van Paw Patrol!

Uitgever Outright Games heeft een nieuwe Paw Patrol wereld onthuld. De tv-serie die vooral populair is onder kinderen, krijgt een nieuwe open wereld-versie dit jaar genaamd: Paw Patrol World.

Ontdek de wereld van Paw Patrol, zoals je nog nooit hebt gezien

In de nieuwe wereld van Paw Patrol is van alles mogelijk! Als je al bekend bent met de serie, zal je deze omgevingen zeker herkennen. Je komt terecht op plekken zoals Jake’s Mountain, The Jungle, Barkingburg en natuurlijk Adventure Bay. Je kunt in de game allerlei dingen aanpassen naar eigen smaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je favoriete pup kiezen, stickers voor op je voertuig en puppy kostuums. Daarnaast kun je ook verschillende postzegels en kunstwerken verzamelen voor de Chickaletta tentoonstelling.

Wat kun je nog meer verwachten in deze splinternieuwe game?

Tijdens het spelen van de game kun je wisselen tussen alle puppy’s uit de serie. Gebruik de verschillende vaardigheden van de pups om puzzels op te lossen, items vrij te spelen en missies te voltooien. Het hoofddoel wat je wil behalen is het tegenhouden van Burgemeester Humdinger en zijn Kitten Catastrophe Crew die de Paw Patrol Day festiviteiten willen dwarsbomen.

Je kan de game zowel alleen spelen of met z’n tweeën, Paw Patrol World komt op 29 september 2023 naar de Nintendo Switch.

Ben jij al enthousiast over deze nieuwe open wereld-ervaring? Laat het ons weten in de reacties!