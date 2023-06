Aspyr cancelt Star Wars: KOTOR II-DLC

Gedupeerden krijgen een gratis game van de ontwikkelaar

De beloofde, gratis Downloadable Content voor Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords is geannuleerd. Dat maakt ontwikkelaar Aspyr bekend via social media. Gedupeerde spelers kunnen via de helpdesk van Aspyr een andere game-code gratis krijgen wanneer zij een bewijs van aankoop kunnen tonen. Een reden voor de annulering wordt niet gegeven.

Update on the Restored Content DLC pic.twitter.com/P0TQtJsgRc — Aspyr (@AspyrMedia) June 3, 2023

De aangekondigde DLC zou de Restored Content-mod zijn die extra missies, een nieuwe quest met fanfavoriet HK-47, en een compleet ander einde toevoegt. Aspyr lag al enigszins onder vuur om de content. Zo zouden spelers de game volledig opnieuw moeten starten om toegang te krijgen tot de DLC. Zij zouden niet in staat zijn om hun save-game over te zetten. Ook heeft Aspyr niet de beloofde releasedatum van Q3-2022 gehaald, waarna het stil bleef omtrent de DLC.

Gedupeerden kunnen via support.aspyr.com een verzoek indienen om een Star Wars-game op Switch te ontvangen als compensatie. Hiervoor klik je rechtsboven op de pagina op “Submit a Request”. Je geeft aan waar je klacht over gaat en schrijft kort wat het probleem is. Zeg hierbij welke game je als compensatie wil hebben. Upload een bewijs van aankoop, klik op verzenden en geef in de suggestie-antwoorden aan dat deze jou niet hebben geholpen. Als je volgens Aspyr in aanmerking komt, zou je een game als compensatie moeten krijgen. Het is natuurlijk afwachten of dit ook daadwerkelijk lukt, aangezien er al behoorlijk wat klachten opduiken.

Het gaat niet fantastisch met Aspyr op het moment. Eerder zijn zij door moederbedrijf Embracer Group ook al van de KOTOR-remake voor PlayStation 5 afgehaald. De geplaagde ontwikkeling van die game ligt sinds augustus vorig jaar bij Saber Interactive.

Ben jij teleurgesteld in het cancelen van de DLC? Laat je horen in de comments. En laat ook weten of Aspyr jou een game als compensatie heeft gegeven.