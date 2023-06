Super Mega Baseball 4 launch trailer gedeeld

Sla vanaf vandaag talloze homeruns in Super Mega Baseball 4!

Super Mega Basebal 4 is vandaag verschenen op de Switch. Om die reden heeft ontwikkelaar Metalhead Software nu een launch trailer van de game gedeeld die je hieronder kunt bekijken.

Heb jij jouw handschoenen al gewassen en honkbalknuppel al schoongemaakt? Deze heb je namelijk nodig om een homerun te slaan in Super Mega Baseball 4! In het allernieuwste deel van Super Mega Baseball kun je in de huid kruipen van meer dan 200 professionals zoals Johnny Damon, Ozzie Smith en Jason Giambi. Als één van die helden stap je het veld op en zorg je ervoor dat elke wedstrijd geweldig gaat zijn. Bovendien is de game op het audiovisuele gebied helemaal onder de loep genomen, want er zijn vernieuwde animaties, personages en stadions en daarbij zijn er nu kristalheldere audio-upgrades aanwezig. Gaat het jou lukken om een honkbalwedstrijd te winnen?