Nintendo kondigt serie pastelkleurige Joy-con aan

Een vrolijke toevoeging aan je Nintendo Switch.

Nintendo is druk aan het aankondigen. Zo is vandaag al Everybody 1-2-Switch aangekondigd, ze voegen daar nu nog een aankondiging aan toe. Binnenkort kun je jouw Switch namelijk uitbreiden met nieuwe uitvoeringen van hun Joy-Con-controllers. Dit keer in vrolijke pastelkleuren.

Geef je #NintendoSwitch nieuwe kleuren met deze Joy-Con-controllers, verkrijgbaar vanaf 30 juni!



►Pastelroze / pastelgeel

►Pastelpaars / pastelgroen pic.twitter.com/jW2MyPSY8k — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 2, 2023

De aankondiging samen met Everybody 1-2-Switch is niet toevallig, want ook deze nieuwe serie Joy-con moet uitkomen op 30 juni. Het is dus een mooi moment om een nieuwe set (of 2) in huis te halen om de nieuwe party-game met je vrienden te kunnen spelen.

Nintendo heeft geen adviesprijs gegeven voor de nieuwe controllers. Aangezien de andere beschikbare kleuren net onder de €80 euro per paar zitten, doen we de aanname dat deze sets dat ook gaan kosten. Ben jij toe aan een nieuwe set Joy-con? En zie jij deze kleuren zitten? Laat het ons weten in de comments.