Nieuwe wave van Xenoblade Chronicles profielafbeeldingen toegevoegd aan NSO+

Claim nu profielafbeeldingen van Xenoblade Chronicles: Definitive Edition!

Vorige week konden spelers al Xenoblade Chronicles 3 profieliconen downloaden, deze week kunnen Switch bezitters profieliconen van de allereerste Xenoblade via Nintendo Switch online. De 8 afbeeldingen zijn in een tweet hieronder te bekijken:

Deze maand kun je iedere week nieuwe profielafbeeldingen claimen met je platina punten. Vorige week stond in het teken van Xenoblade Chronicles 3’s DLC: Future Redeemed, deze week is Xenoblade Chronicles: definitive edition aan de beurt. Volgende week is Xenoblade Chronicles 2 aan de beurt. En de laatste twee weken zijn profielafbeeldingen van personages uit de main game van Xenoblade Chronicles 3 aan de beurt. Ben jij dus een echte Xenoblade Chronicles fan, blijf dan deze afbeeldingen dan goed in de gaten houden.