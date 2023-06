Everybody 1-2-Switch! verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch

Het vervolg van 1-2-Switch laat niet heel lang meer op zich wachten!

1-2-Switch verscheen als één van de allereerste spellen op 3 maart 2017 voor de toen nog gloednieuwe Nintendo Switch. Inmiddels gaat er al een tijdje een gerucht rond dat deze partygame een vervolg gaat krijgen. Geruchten moet je natuurlijk altijd met een flinke korrel zout nemen, maar Nintendo heeft aangekondigd dat het vervolg van 1-2-Switch, genaamd Everybody 1-2-Switch!, binnenkort al uitkomt. Switch-bezitters hoeven namelijk maar tot eind deze maand, 30 juni om precies te zijn, te wachten. De titel is bovendien een stuk goedkoper dan zijn voorganger, want Everybody 1-2-Switch! gaat voor een bedrag van €29,99 over de toonbank. Omdat het spel al in de eShop te vinden is weten we ook dat het spel nu al vooraf te bestellen is en 3,3 gigabyte aan opslagruimte in beslag zal nemen.

Momenteel is er helaas nog vrij weinig bekend over de gameplay zelf. Dit komt mede doordat er maar één afbeelding is vrijgegeven en er op dit moment nog geen trailer online staat. Toch verwachten we dat Everybody 1-2-Switch! erg op 1-2-Switch zal lijken. We weten trouwens al wel dat de minigames dit keer niet alleen te spelen zijn met Joy-Con, maar ook met smartapparaten. Daardoor kunnen al jouw vrienden gezellig strijden voor de overwinning van jouw team!

In de Nintendo eShop is ook te lezen dat er binnenkort meer informatie over het nieuwe partyspel bekend wordt gemaakt. Zodra we dus meer weten over het spel kun je dat uiteraard bij ons op Daily Nintendo lezen.

