The Super Mario Bros. Movie is nu tweede meest succesvolle animatiefilm ooit

Frozen is ingehaald. Nu alleen nog Frozen II te gaan.

Iets meer dan een week geleden behaalde The Super Mario Bros. Movie een belangrijke mijlpaal. Het haalde The Incredibles in op de lijst met meest succesvolle animatiefilms ooit. Daardoor kwam het op plek 3 terecht en moest het alleen Frozen en Frozen II nog voor zich dulden. Nu ruim een week later heeft de film ook Frozen ingehaald en staat het dus op plek twee. Een mooie plek op de ranglijst voor meest succesvolle animatiefilms ooit.

The Super Mario Bros. Movie heeft tot nu toe al $1.288 miljard opgehaald. Om de eerste plek van Frozen II over te nemen is er nog wel een aardige weg te gaan. Frozen II heeft namelijk in totaal $1.45 miljard opgehaald. Echter is niets uitgesloten als het gaat om deze bekende loodgieter.

Verwacht jij dat de film de eerste plek gaat overnemen van Frozen II? Ben jij al naar de film geweest? Zo ja, hoe vond je hem? Laat het ons weten in de reacties. Ben je benieuwd naar wat wij van de film vonden, dan kan je hier de review van Maarten lezen.