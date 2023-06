Taito Milestones 2 komt naar het westen

De compilatie komt zowel fysiek als digitaal uit.

ININ heeft via een trailer op Youtube aangekondigd dat Taito Milestones 2 naar het westen komt (bedankt Nintendo Everything!). De titel bestaat uit 10 games uit de geschiedenis van de Japanse ontwikkelaar. Bekijk de trailer hier:

De tien games op de compilatie zijn:

– The NewZealand Story (1988)

– Kiki Kaikai (1986)

– Darius 2 (Three Screen Arcade Version) (1989)

– Gun Frontier (1990)

– Ben Bero Beh (1984)

– The Legend of Kage (1985)

– Liquid Kids (Mizubaku Adventure) (1990)

– Solitary Fighter (1991)

– Dinorex (1992)

– Metal Black (1991)

Vooral de arcade-versie van Darius 2 springt in het oog. Dit is de versie die gebruik maakte van 3 schermen om de game een ultrabrede look te geven.

De eerste Taito Milestones-collectie is vorig jaar april uitgekomen en bevat onder andere Front Line en Elevator Action. Dit tweede deel staat gepland voor een release in augustus dit jaar. Ben jij opgegroeid met de games van Taito? Laat ons in de comments weten welke jouw favoriete was!