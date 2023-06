Speel NBA 2K23 een week lang gratis met Games op Proef

Van 7 juni dunk je een week lang gratis als een pro.

Heb jij een Nintendo Switch Online-abonnement? Dan ben je vast wel bekend met het ‘Games op Proef’-programma? Een week lang gratis een game spelen, zodat je daarna kunt beslissen of je de game alsnog wil kopen. En de volgende game die hieraan meedoet is bekendgemaakt: NBA 2K23.

In Nintendo’s eShop op de Switch vind je op de aankooppagina van het basketbalspel informatie over de actie. De game is vanaf woensdag 7 juni om 10 uur ’s ochtends tot dinsdag 13 juni 23:59 gratis te spelen voor Nintendo Switch Online-abonnees. Maar let op: de game is ruim 55 GB, dus een microSD-kaart is vereist om de game te kunnen spelen.

Wil je meer weten over de game? Check dan hier de trailer:

