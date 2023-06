Speedrunner verslaat nieuwe Zelda in minder dan een uur

En dat binnen een maand van de release!

Hoe ver is iedereen in Zelda: Tears of the Kingdom? Persoonlijk ken ik mensen die het spel al door zijn, maar ook nog genoeg mensen die rustig aan alles exploren (of bepaalde kokorok uitvindingen maken, je weet wie je bent). Het spel valt bij iedereen goed in de smaak en schiet dan ook alle records voorbij.

Nu, nog geen maand nadat de game is uitgekomen, is er al iemand die het spel binnen een uur kan uitspelen. Een speedrunner genaamd ‘Zdi’ heeft in een zogeheten ‘Any%’ de game verslagen in 59 minuten en 22 seconden. Het komt ook niet uit de lucht vallen dat deze tijden worden behaald. Speedrunners zijn sinds het lanceren van de game al druk bezig om zo snel mogelijk het einde te bereiken.

Mocht je een uur de tijd hebben dan kun je hieronder de gehele speedrun bekijken. Natuurlijk bevat de video flinke spoilers voor verhaal en gameplay dus bij deze ben je gewaarschuwd! Ook zijn we wel benieuwd hoe ver je onderhand bent met de game, of wat je leukste (kokorok) uitvinding is.