Mario Kart community organiseert een Mario Kart World Cup

Ja er bestaat een Mario Kart WK. Het is dan misschien niet officieel, maar dat maakt het niet minder leuk.

Esports wordt steeds groter, maar afgezien van kleinere evenementen zoals de Seasonal Circuit laat Nintendo Mario Kart redelijk links liggen. Dat weerhoudt een grote groep spelers er niet van om een eigen WK te organiseren. Dit jaar is zijn er kampioenschappen georganiseerd voor Mario Kart 8 Deluxe en Mario Kart Wii.

Mario Kart 8 Deluxe is van 12 juni tot en met 9 juli en Mario Kart Wii van 19 juni tot 16 juli. Het toernooi is opgebouwd in vier fases en accepteert geen individuele registraties. Je moet echt aangesloten zijn bij het team van je land op de website Mario Kart Central. Mocht je een volgende keer mee willen doen kan dat dus alleen als je via die site een reputatie opbouwt in een clan. Net als in gewone toernooien bestaat de World Cup uit voorrondes, groepsfases, knock-out en de finales.

Het is wel mogelijk om veel van het toernooi te volgen. Dit kan via de kanalen van Mario Kart Central en de World Cup op Twitter, maar ook via de MKCentral en World Cup Discord servers.

Tot slot zullen sommige wedstrijden te volgen zijn via het Twitch-kanaal van MKCentral. Niet alles zal hier op gestreamd worden, maar ernaast zullen ook andere spelers nog wel eens wat streamen zoals het kanaal van Mario Kart France en SliverRK (focus op de Spaanstalige landen).