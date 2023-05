Hot Wheels Unleashed 2 aangekondigd!

Een nieuwe Hot Wheels-game!

Vandaag is bekend geworden dat ontwikkelaar Milestone werkt aan Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Er is zelfs al een releasedatum bekend.

Uitgebreider dan ooit

Dit vervolg op Hot Wheels Unleashed is groter en beter op alle vlakken. Er zijn meer dan 130 voertuigen om uit te kiezen. Niet alleen maar Hot Wheels-auto’s, maar ook monstertrucks, motoren en zelfs quads. Nieuwe levels kunnen uiteraard niet ontbreken, maar deze zijn ook voorzien van verschillende typen ondergrond. Gras of zand gebieden bijvoorbeeld. Het maakt dit tweede deel een stuk strategischer, want het kiezen van een soort voertuig is hiermee nog belangrijker geworden.

Verder zijn alle verschillende modi weer aanwezig. Van een verhalende modus tot aan een modus waar je zelf levels kan maken. Er valt genoeg te beleven. Zowel alleen, met vrienden op de bank als in een spannend potje online.

Benieuwd naar de eerste beelden? Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged verschijnt op 19 oktober.