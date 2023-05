Showworstel in WrestleQuest vanaf 8 augustus

Showworstelen met RPG-gameplay!

WrestleQuest had al deze maand moeten verschijnen. Echter lieten ontwikkelaar MegaCat Studios en uitgever Skybound Games recent weten dat de game uitgesteld zou worden naar ergens deze zomer. Heel lang hebben Switch-bezitters niet hoeven te wachten op een exacte releasedatum. De game zal namelijk op 8 augustus 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch. Daarnaast is er op YouTube een nieuwe trailer vrijgegeven. Deze ‘Legends Trailer’ kan je hieronder bekijken.

WrestleQuest combineert de high-flying- en choke-slamming-actie van het Amerikaanse showworstelen met RPG-gameplay. Speel met legendarische worstelaars als André the Giant, Jake the Snake Roberts en Macho Man Randy Savage in een fantasy RPG met turn-based-gevechten. Het is een bijzondere combinatie, in ieder geval.

Houd jij van showworstelen? Ben je benieuwd naar deze titel? Laat het ons weten in de reacties!